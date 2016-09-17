Необходимо создать адаптивную версию интернет-магазина Движок phpshop Цена и срок.
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Приветствую,надо сделать хеадер на сайт(wp) и поставить его.
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