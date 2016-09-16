Кроссбраузерность и адаптация сайта для мобильных устройств

HTML-версткаЗакрыт8 заявок226 просмотров
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Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. 

Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении).

 Делал проверку на этом сайте: http://quirktools.com/screenfly/

а также https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http://tehnovygoda.com.ua

 В Общем нужно произвести проверку на адаптивность во всех браузерах и мобильных гаджетах, чтоб везде отображалось отлично.

 Сайт на движке webasyst shop-script

 Сайт:   http://tehnovygoda.com.ua

7 лет назад
romatti
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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