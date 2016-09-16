Здравствуйте! Требуется верстка на несколько проектов. Расскажите, пожалуйста, о себе или скиньте информацию в виде резюме. Интересуют: - технологии, которыми пользуетесь и их уровень владения - портфолио - прайс (главная/внутренняя/скрипты/стоимость часа/месячный оклад) - имя/возраст/город - контакты: скайп+почта или другие контакты - рабочий график
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптивная верстка трех разных проектов.
Дайте оценку срок/цена по каждому из них.
Спасибо.
- landing
- проект из нескольких страниц
Макеты https://drive.google.com/open?id=0BwOodJc6XCtDNGRFNXduY1QydG8
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