Сделать клон сайта

1) Сверстать все страницы и нацепить на word press в шаблон. по ТЗ 2) адаптированная верстка под мобилы 3) установка и настройка плагинов по тз 4) техническое Тз по оптимизации сайта
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