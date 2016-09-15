Верстка для Wordpress

HTML-версткаЗакрыт13 заявок177 просмотров
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Сделать верстку по макету под вордпресс всего 7 страниц.  Главная страница во вложении. Интересуют стоимость и сроки. Макет во вложении.

WordPress
7 лет назад
axshevtsov
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад