Верстка для Wordpress

1) Сверстать все страницы и нацепить на word press в шаблон. по ТЗ 2) адаптированная верстка под мобилы 3) установка и настройка плагинов по тз 4) техническое Тз по оптимизации сайта
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Сделать верстку по макету под вордпресс всего 7 страниц. Главная страница во вложении. Интересуют стоимость и сроки. Макет во вложении.
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