Требуется сверстать страницу по Предоставленному ПСД и ТЗ

$45
HTML-версткаЗавершен20 заявок288 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макет в приложении.

Сам дизайн, фото, видео, тексты и тз будет предоставленно исполнителю в личку.

Оплата по факту либо БС.

В рамках задания могут быть доработки на 5-10%

7 лет назад
dloshinin
35 летВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kiddodo
Максим 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$35
1 день
Отличный верстальщик. Пишет грамотный, валидный, чистый код. Всем рекомендую!
Четкая задача, оплата вовремя. Рекомендую!