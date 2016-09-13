dloshinin

Дмитрий Лощинин dloshinin

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Добавить функционал на html сайт

    $100

    Требуется: 1) Сверстать описание как оплачивать 2) Добавить  систему оплаты через мерчанта криптовалюты (5 строчек кода) 3) Динамическое отображение элементов покупки Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1zCrQ48QCfZWaZ_yDjISd09CPtLdNDXM-w9Xq5DmzhTg/edit?usp=sharing ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн страницы по прототипу

    $25

    Требуется сделать дизайн по прототипу. Детали и прототип по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1Rc-nVma4PA70SvsVfZcliJo2QgY9V5BgmWMypxGtrDE/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. Для тех у кого не открывается прототип в ТЗ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн страницы по прототипу

    $45

    Требуется сделать дизайн по прототипу. Детали и прототип по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1offf-7VPFlgwtgynB8Sv6jehxnyvatHdZkhzLNDbm74/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. Срок 2 дня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

ramengel
Шафиев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Требуется сверстать лендинг и реализовать фукнционал по ТЗ
Заказчик с которым очень приятным вести дела. Отлично описывает задачу и предоставляет всё нужную информацию, объясняет чётко и доступно. Для проекта предоставлял весь необходимый материал очень быстро чёткое ТЗ и качественное psd. В общение этот человек очень приятен и пунктуален и к просьбам относится с пониманием. Сразу же после завершения проекта получил свою оплату. Было очень приятно работать с этим опытным и профессиональным заказчиком.
Отличный исполнитель. Сделал все четко, без ошибок и почти попал в срок (небольшая задержка в 1 день). Но для программиста задержка в 1 день, это попасть в срок:) В общем грамотный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$23
10 баллов
8 лет назад
Дизайн страницы по прототипу
Хороший заказчик, четкую ставит задачу. С оплатой проблем нету, буду рад сотрудничать! Спасибо, однозначно рекомендую!
Отличный дизайнер, сделал мне крутой дизайн и теперь мне все завидуют. Рекомендую и буду обращаться сам.
Ответный отзыв
kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Требуется сверстать страницу по Предоставленному ПСД и ТЗ
Четкая задача, оплата вовремя. Рекомендую!
Отличный верстальщик. Пишет грамотный, валидный, чистый код. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
toxichek
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-1)
$35
10 баллов
9 лет назад
Дизайн страницы по прототипу
Сотрудничеством полностью доволен, четкая оплата, четкая постановка задачи, понятные правки! Работайте с Дмитрием! :) Сам с удовольствием еще с вами поработаю!
Отличный дизайнер, сделал мне крутой дизайн и теперь мне все завидуют. Рекомендую и буду обращаться сам.
Ответный отзыв