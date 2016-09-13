Требуется: 1) Сверстать описание как оплачивать 2) Добавить систему оплаты через мерчанта криптовалюты (5 строчек кода) 3) Динамическое отображение элементов покупки Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1zCrQ48QCfZWaZ_yDjISd09CPtLdNDXM-w9Xq5DmzhTg/edit?usp=sharing ...
- $100HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $90
Добрый день, требуется реализовать лендинг по ТЗ https://docs.google.com/document/d/18BbH_dJiP8j2-JaQ66syTHyPNBdotWnmqn2Cv5BIdPg/edit?usp=sharing Оплата по факту либо безопасная сделка. Cсылка скорректированаHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Требуется сделать дизайн по прототипу. Детали и прототип по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1Rc-nVma4PA70SvsVfZcliJo2QgY9V5BgmWMypxGtrDE/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. Для тех у кого не открывается прототип в ТЗ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $45
Макет в приложении. Сам дизайн, фото, видео, тексты и тз будет предоставленно исполнителю в личку. Оплата по факту либо БС. В рамках задания могут быть доработки ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $45
Требуется сделать дизайн по прототипу. Детали и прототип по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1offf-7VPFlgwtgynB8Sv6jehxnyvatHdZkhzLNDbm74/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. Срок 2 дня.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад