Заказчик с которым очень приятным вести дела. Отлично описывает задачу и предоставляет всё нужную информацию, объясняет чётко и доступно. Для проекта предоставлял весь необходимый материал очень быстро чёткое ТЗ и качественное psd. В общение этот человек очень приятен и пунктуален и к просьбам относится с пониманием. Сразу же после завершения проекта получил свою оплату. Было очень приятно работать с этим опытным и профессиональным заказчиком.