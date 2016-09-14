Верстка магазина на друпале

Добрый день, фрилансеры! Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты (psd). Условия работы на проекте: - приступить к проекту нужно уже сейчас (задача срочная). - уделять проекту достаточно времени (не менее 5 часов в день). - оплата по факту. Можно по ...