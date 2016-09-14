Настройка ЧПУ урлов в фильтрах woocommerce

В работу включено: 1) Адаптивная верстка дизайна из готового PSD: https://yadi.sk/d/yy0hbsgFuKLDQ 2) Перенос категорий товаров и самих товаров с картинками с сайта: http://www.chest-magic.com (бэкапы и доступы будут предоставлены) 3) Настройка Прошу общую цену (примерную) и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка ЧПУ
На сайте на страницах фильтров, сортировки и пагинации используются недопустимые параметры в URL (=,?_&). Необходимо их убрать.
Например:
http://vitex.in.ua/cat/kraski/metall/dlya-goryachix-trub?filter_usloviya-ekspluatacii=nagrev-priborov,dlya-ekstremalnyx-pogodnyx-uslovij
http://vitex.in.ua/cat/kraski?filter_stepen-glyanca=glyancevaya&filter_poverxnost=dlya-zabora
Допустимые символы в URL:
цифры [0-9],
латиница в нижнем регистре [a-z],
точка [.],
слеш ,
дефис [-]
Необходимо заменить символы в формирующихся УРЛ, которые не соответствуют требованиям.
Заменить ? на /
Заменить = на -
Заменить _ на -
Заменить , на -
Заменить & на -
Так же необходимо убрать с URL “filter”
Например:
Для страницы -
http://vitex.in.ua/cat/kraski/metall/dlya-goryachix-trub?filter_usloviya-ekspluatacii=nagrev-priborov,dlya-ekstremalnyx-pogodnyx-uslovij
ЧПУ будет - http://vitex.in.ua/cat/kraski/metall/dlya-goryachix-trub/usloviya-ekspluatacii-nagrev-priborov/dlya-ekstremalnyx-pogodnyx-uslovij
Страницы со старыми адресами, должны быть переадресованы через 301 редирект на новые адреса. После настройки ЧПУ при выборе фильтров в каталоге должны выводиться новые УРЛ. Старые не корректные УРЛ не должны фигурировать на сайте.
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