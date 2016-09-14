Настройка ЧПУ урлов в фильтрах woocommerce

Настройка ЧПУ

На сайте на страницах фильтров, сортировки и пагинации используются недопустимые параметры в URL (=,?_&). Необходимо их убрать.

Например:

http://vitex.in.ua/cat/kraski/metall/dlya-goryachix-trub?filter_usloviya-ekspluatacii=nagrev-priborov,dlya-ekstremalnyx-pogodnyx-uslovij

http://vitex.in.ua/cat/kraski?filter_stepen-glyanca=glyancevaya&filter_poverxnost=dlya-zabora

Допустимые символы в URL:

цифры [0-9],

латиница в нижнем регистре [a-z],

точка [.],

слеш ,

дефис [-]

Необходимо заменить символы в формирующихся УРЛ, которые не соответствуют требованиям.

Заменить ? на /

Заменить = на -

Заменить _ на -

Заменить , на -

Заменить & на -

Так же необходимо убрать с URL “filter”

Например:

Для страницы -

http://vitex.in.ua/cat/kraski/metall/dlya-goryachix-trub?filter_usloviya-ekspluatacii=nagrev-priborov,dlya-ekstremalnyx-pogodnyx-uslovij

ЧПУ будет - http://vitex.in.ua/cat/kraski/metall/dlya-goryachix-trub/usloviya-ekspluatacii-nagrev-priborov/dlya-ekstremalnyx-pogodnyx-uslovij

Страницы со старыми адресами, должны быть переадресованы через 301 редирект на новые адреса. После настройки ЧПУ при выборе фильтров в каталоге должны выводиться новые УРЛ. Старые не корректные УРЛ не должны фигурировать на сайте.