3 простые правки по сайту

В работу включено: 1) Адаптивная верстка дизайна из готового PSD: https://yadi.sk/d/yy0hbsgFuKLDQ 2) Перенос категорий товаров и самих товаров с картинками с сайта: http://www.chest-magic.com (бэкапы и доступы будут предоставлены) 3) Настройка Прошу общую цену (примерную) и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У меня есть почти готовый сайт на Битриксе.
Нужно внести три небольшие правки.
Поменять цвет текста кнопки.
Заменить логотип в футере на новый.
Настроить редирект со старого сайта http://cs-spb.com/ на новый http://cs-spb.su/.
Сделать нужно максимально оперативно. Правки простые.
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать кросбраузерный лендинг. Работу нужно предоставить до 21:00 по МСК 14.09. Важна скорость загрузки! Будем оценивать по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights]developers.google.com/spe...[/url] Требуется оценка не ниже 70 для ПК и мобильных. Приоритет – фрилансерам, которые имеют представление о геймификации. При отписке на ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать адаптивную верстку одной страницы лендинга Макет скину в формате PSD Всего 4 экрана рассматриваю цену в пределах 4000 рублей необходимо сделать сегодняЗавершен7 лет назад
- $3000
Хорошее понимание клиент-серверной разработки, необходимое для выполнения таких задач:-Разработка концепции и реализация пользовательских интерфейсов различных видов: сайт, личный кабинет и т.д.-Проработка сценариев использования;-Проектирование и прототипирование интерфейсов;-Написание программной составляющей (JavaScript, REST/Ajax)-Создание кроусс-браузерных приложений -Взаимодействие с серверной частью ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить верстку макета для сайта-одностраничника на WordPress. Есть готовый макет в формате PSD.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужен лендинг для копирайтера (то есть меня). Делается одна страница с блоками и изображениями, на сайт залью сам. Предлагайте свои сроки и цены.Завершен7 лет назад
Есть сайт karkasblog.ru Необходимо сделать адаптивную верстку. Сейчас есть версия для десктопа и мобильная версия. Страницы шаблонов, которые необходимо адаптировать: главная статьи, пример: http://karkasblog.ru/materials/otdelka-karkasnogo-doma-snaruzhi.html рубрики, пример: http://karkasblog.ru/building страницы, пример: http://karkasblog.ru/kontakty и http://karkasblog.ru/vopros-ekspertu рубрика компаний: http://karkasblog.ru/company компании: http://karkasblog.ru/company/dom-i-ko рубрика компаний: http://karkasblog.ru/project проекты домов: http://karkasblog.ru/project/byudzhetnyj-odnoetazhnyj-dom Бюджет ограничен, в первую очередь буду смотреть на цену, потом ...Завершен7 лет назад
- $150
Нужно сверстать сайт-каталог, и привязать его к cms Joomla. Пример сайта http://m-chel.ru/. Должны быть прописаны заголовки h1-h4 Кроссбраузерность, корректное отображение на телефонах и планшетах, адаптации не будет. Прописаны Урлы, настроены ховеры. Высокая скорость загрузки сайта(не ниже 85 через сервис гугла). Дизайн ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно поправить верстку фильтра на сайте http://yti-pyti.com/product-category/postelnoe-bele. При загрузке фильтр "расползается" и выглядит так: http://joxi.ru/n2YzJVvTBa60A6 (например, фильтр расползается на странице http://yti-pyti.com/product-category/postelnoe-bele). Также проверить во всех браузерах, чтобы верстка фильтра выглядел корректно. Сайт сделан на WordpressЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать 2 страницы сайта. Подробные технические задания и скриншоты дизайна в прикрепленных файлах. Если вы прочитали задание, начните, пожалуйста, сообщение в вашей заявке с фразы "С заданием ознакомился (-лась)". Требования: - использование современных технологий (HTML5, CSS3, jQuery); ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад