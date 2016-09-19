Верстка для WordPress

Требуется сверстать 2 LP и сайт. ТЗ прикрепленно. Вот окружение с которым будет работать верстальщик: 1 Шаблонизатор blade (использующийся в фреймверке laravel 5.2) 2 Bootstrap v3.3.1 3 HTML CSS JavaScript
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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