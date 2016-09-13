Сверстать сайт-каталог на Joomla 3

Нужно поправить верстку фильтра на сайте http://yti-pyti.com/product-category/postelnoe-bele. При загрузке фильтр "расползается" и выглядит так: http://joxi.ru/n2YzJVvTBa60A6 (например, фильтр расползается на странице http://yti-pyti.com/product-category/postelnoe-bele). Также проверить во всех браузерах, чтобы верстка фильтра выглядел корректно. Сайт сделан на Wordpress