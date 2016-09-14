Битрикс, исправление ошибок в вёрстке шаблона (CSS, HTML, возможно JS)

HTML-версткаЗакрыт1 заявка181 просмотр
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Здравствуйте.

Интернет-магазин на Битрикс, шаблон сайта покупной, но перерабатывался - http://marketmebeli.com.ua

Скопились не большие проблемы, которые необходимо решить:

1. На Главной странице сайта есть слайдер, который работает не корректно (при перелистывании слайдов, слайд подвисает на половине и не загружается дальше, пример в скрине - main), . При чём в некоторых браузерах слайдер работает абсолютно корректно, в некоторых подвисает. Это же касается и для различных мониторов, с разным разрешением экрана. Необходимо полностью отладить работу слайдера

2. В разделе "кровати" - http://marketmebeli.com.ua/catalog/krovati для некоторых товаров используется свойство товара "Кровать" со значениями "с основанием" и "без основания", Так вот при наведении курсора мышки на такие товары на странице раздела не работает кнопка "Купить" и свойство товара цвет, которое должно отображаться маленьким квадратиком цвета 30 на 30рх, отображается огромным прямоугольником. (пример ошибки прилагаю файлом - cs)

3. Проблема с кроссбраузерностью сайта в IE, (пример ошибки прилагаю файлом - cs1) а именно:

а) в карточке товара - справа от цены не отображается как следует и не работает красная кнопка "Купить"

б) в карточке товара под ценой отображается свойство "Цвет" и возможность выбора цвета товара при этом должна меняться картинка в слайдере слева, этого не происходит. К тому же в свойстве "Цвет" стрелочки для перелистывания вариантов цветов должны отображаться когда их более 5 шт, а они (стрелочки) сейчас отображаются при любом количестве вариантов цветов.

в) в карточке товара, под слайдером слева есть превьюшки дополнительных картинок. Когда кликаешь по превьюшкам изображение в слайдере должно так же меняться - этого не происходит.

г) в карточке товара под свойством "Цвет" есть свойство "Количество", значение которого можно менять нажимая + или -, это не работает.

Это всё.

При этом следует учитывать что шаблон сайта адаптативный, он корректно отображается на различных устройствах. 

В результате доработок адаптативность обязательно должна сохраниться.

В случае успешных решений моих задач, готов продолжить сотрудничество по другим проектам.

Спасибо

HTMLCSS
7 лет назад
rusinborg
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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