Адаптивная верстка сайта

Добрый день, фрилансеры!

Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты (psd).

Условия работы на проекте:

- приступить к проекту нужно уже сейчас (задача срочная).

- уделять проекту достаточно времени (не менее 5 часов в день).

- оплата по факту. Можно по результатам каждой выполненной страницы.

- работаем через jira.

- быть онлайн и не пропадать, иметь возможность созваниваться (skype) при необходимости.

- стоимость работ оговаривается.

В заявке указывайте:

- ваш рейт в час

- ссылку на портфолио (интересуют примеры работ с адаптивной версткой)

- контактные данные (почта и скайп обязательно )