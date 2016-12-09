Адаптивная верстка одной страницы сайта

HTML-версткаЗавершен11 заявок304 просмотра
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Необходимо выполнить адаптивную верстку одной страинцы сайта. Страница состоит из 5-7 блоков и нескольких попапов. Дизайн современный. По сложности близко к http://www.tehnosila.ru/  и https://mediamarkt.pl/

Макеты предоставляю выбранному исполнителю.

Требуються регулярные коммиты в гит (гит предоставлю)

В отклике обязательно указывайте примеры работ, сроки, и цены. Интересует прямые исполнители.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

7 лет назад
eleonora1978
Елеонора 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
rudants
Антон 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$40
3 дня
Антон - хороший исполнитель. Поставленные задачи в проекте выполнил, указанные правки были внесены. Спасибо за отличное сотрудничество!
Перед началом сотрудничества была поставлена интересная задача, понравилось работать над продуманным дизайном проекта. Оплата произведена своевременно, ответы на вопросы давались очень быстро. Спасибо за сотрудничество!
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