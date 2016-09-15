Поправить верстку на лендинге

1) Сверстать все страницы и нацепить на word press в шаблон. по ТЗ 2) адаптированная верстка под мобилы 3) установка и настройка плагинов по тз 4) техническое Тз по оптимизации сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести правки в верстку на сайте шкаф-купе-кемерово.рф
1. Сделать e-mail в шапке активным (сделать так, чтобы при клике открывался почтовый клиент)
2. Отредоактировать подписи в блоке эффективно организуем пространство
3. Поправить загрузку фото (там сейчас некорректно)
4. В футере не работает кнопка "вызвать замерщика" - поправить
5. Поправить опечатку "e-mai" в поле в форме
6. Добавить шаблон при заполнении полей в форме формата 8 (ХХХ)-ХХХ-ХХХХ и нужно настроить проверку валидации, для отправки заявки достаточно заполнения либо e-mail, либо телефона
7. проверить, чтобы со всех форм приходили заявки, Пронумеровать формы по порядку, чтобы мы понимали, с какой формы заявка. И зафиксируйте предполагаемое желание (оно из контекста формы придется, например, «записаться на замер»).
8. Сделать нормальное окошко благодарности с текстом «Спасибо! Специалист свяжется с вами в ближайшее время».
9. Попроавить косяки в адаптивной версии (скрины дам) в основном съезжают поля в формах, убрать белую полосу справа
10. Добавить попапы на кнопки на первом экране, они уже есть в проекте, нужно просто подключить
11. Поправить косяк с наложением на меню иконок в блоке "эффективно организуем пространство"
12. Во все формы добавить поле "город"
13. «Получить бесплатный дизайн-проект» - форма с именем, телефоном, городом. Внизу пометка под звездочкой (*условия акции уточняйте у специалистов).
14. Сделать так, чтобы заявки с новокузнецкого ленда и с кемеровского уходили на разные почты
15. Поставить номера в контакты
Сотовый Новокузнецк 8-902-984-5209
Сотовый Кемерово 8-902-755-4555
16. В проектах, в форму «рассчитать по размерам» добавить поля как на http://shkafkupe-tomsk.ru/ (блок рассчитать стоимость), а также сделать так, чтобы приходила информация, какой проект заинтересовал (или с фотками, или с наименованием)
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