Поправить верстку на лендинге

Необходимо внести правки в верстку на сайте шкаф-купе-кемерово.рф

1. Сделать e-mail в шапке активным (сделать так, чтобы при клике открывался почтовый клиент)

2. Отредоактировать подписи в блоке эффективно организуем пространство

3. Поправить загрузку фото (там сейчас некорректно)

4. В футере не работает кнопка "вызвать замерщика" - поправить

5. Поправить опечатку "e-mai" в поле в форме

6. Добавить шаблон при заполнении полей в форме формата 8 (ХХХ)-ХХХ-ХХХХ и нужно настроить проверку валидации, для отправки заявки достаточно заполнения либо e-mail, либо телефона

7. проверить, чтобы со всех форм приходили заявки, Пронумеровать формы по порядку, чтобы мы понимали, с какой формы заявка. И зафиксируйте предполагаемое желание (оно из контекста формы придется, например, «записаться на замер»).

8. Сделать нормальное окошко благодарности с текстом «Спасибо! Специалист свяжется с вами в ближайшее время».

9. Попроавить косяки в адаптивной версии (скрины дам) в основном съезжают поля в формах, убрать белую полосу справа

10. Добавить попапы на кнопки на первом экране, они уже есть в проекте, нужно просто подключить

11. Поправить косяк с наложением на меню иконок в блоке "эффективно организуем пространство"

12. Во все формы добавить поле "город"

13. «Получить бесплатный дизайн-проект» - форма с именем, телефоном, городом. Внизу пометка под звездочкой (*условия акции уточняйте у специалистов).

14. Сделать так, чтобы заявки с новокузнецкого ленда и с кемеровского уходили на разные почты

15. Поставить номера в контакты

Сотовый Новокузнецк 8-902-984-5209

Сотовый Кемерово 8-902-755-4555

16. В проектах, в форму «рассчитать по размерам» добавить поля как на http://shkafkupe-tomsk.ru/ (блок рассчитать стоимость), а также сделать так, чтобы приходила информация, какой проект заинтересовал (или с фотками, или с наименованием)