Требуется поправить верстку в Joomle

$10
HTML-версткаЗавершен7 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложение как сейчас они выглядят и нарисовано как нужно сделать.

Картинки и фото из прежних новостей сделать маленькими как указано на моем рисунке «Одна новость 12.09.16»

7 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 дней назад
Выбранный исполнитель
kd103
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$14
1 день
Сделал все очень быстро и качественно. Надеюсь еще поработаем)
приятно сотрудничать. надеюсь на продолжение. рекомендую.