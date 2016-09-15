Поправить верстку 1 блока на bootstrap

HTML-версткаЗакрыт14 заявок155 просмотров
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Есть небольшой - 1 блок всего в коде, которые не могу растянуть по центру. Сделано на bootstrap, нужно центрировать его внутри родителя и растянуть с небольшими отступами. Пишите сразу цену! предоплаты не будет, оплата после проверки

Bootstrap
7 лет назад
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад