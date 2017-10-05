Сверстать простую страницу для продажи курса.

Во вложении ТЗ с описанием найденных по сайту ошибок. Обязательно посмотреть ТЗ перед тем как заявлять желание работать. Указать реальный срок исполнения работы. Указать стоимость по данной работе. Работа либо по Безопасной сделке либо по постоплате. Можно оплачивать этапами. ...