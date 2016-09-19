Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен31 заявка351 просмотр
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Нужна верстка нескольких страниц. Нужен ответственный, внимательный исполнитель. Верстать на бутстрап. Макеты покажу кандидатам.

Верстка сайта
7 лет назад
samata
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
asmyan99
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$65
4 дня
Рекомендую как отличного специалиста!
Отличный заказчик, рад сотрудничеству. Рекомендую!!
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