требуется сделать правки по верстке, голый html+css.вот сайт http://testsite30.gq/вот документ по несольким правкам http://joxi.ru/gmv09lsxXxnaAaэто правда не все правки, могут быть еще, по договоренности.Описание вводное.это временный сайт рыба сделанный симбиозом из статичных html и старого сайта для каталога.схема расположения страниц на сайтеза все ссылки содержащие http://testsite30.gq/11/шаблон находится здесь http://joxi.ru/brR1pKFQeQ8XA1за все ссылки заканчивающиеся на .html все страницы лежат в корнеhttp://joxi.ru/KAgxXBugvgeKrlглавная и ссылки БЕЗ окончания .htmlздесь http://joxi.ru/8AnJ9bsqlqWNAOвот где css основныеhttp://joxi.ru/1A53aGSKNKkPmEhttp://joxi.ru/Grqb9GFNaNYJmzсмотрите что прописано в браузере, у некоторых страниц по первой ссылке, у некоторых по второйсделать надо сейчасне откладываяоплата мгновенно по завершению, яндекс