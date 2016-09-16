Верстка лендинга (адаптив)

$100
HTML-версткаЗавершен22 заявки422 просмотра
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Здравствуйте друзья.

Нужно сверстать Landing page, адаптивно и качественно. 

Сразу скажу работа не легкая, поэтому отпишитесь те кто уверен в свои скилы.

Оставьте ссылку на 2-3 своих работ. (адаптив)

Исходники скину исполнителю.

Оставьте свои контакты для связи, желательно Skype.

Спасибо за внимание!

7 лет назад
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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