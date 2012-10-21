1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот на samsung S4/5 - уже нет, чтоб ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script. 1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script. 1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script. 1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении). Делал проверку на этом сайте: [url=http://quirktools.com/screenfly/]http://quirktools.com/screenfly/ [/url]а также [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Ftehnovygoda.com.ua]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http://tehnovygoda.com.ua[/url] В Общем нужно произвести проверку ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении). Делал проверку на этом сайте: [url=http://quirktools.com/screenfly/]http://quirktools.com/screenfly/[/url] В Общем нужно произвести проверку на ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении). Делал проверку на этом сайте: http://quirktools.com/screenfly/ В Общем нужно произвести проверку ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Для корректного отображения сайта в мобильных устройствах (движок webasyst)HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
После того как я с хостинга сделал бэкап сайта и залив его заново, - в админке пропало меню "HTML редактор" (когда добавлять продукты, или информационные страницы). Ну вот первая такая не сложная задача, но ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
модуль "Подбор по параметрам".На движок webasyst. Наглядный пример как должен работать...http://www.sokol.ua/notebooks/c218/ (смотреть справа)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Верстка и натяжка сайта. Дизайн сайта в psd исходнику. Сайт на движке webasyst. + должен работать модуль "подбор по параметрам".HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад