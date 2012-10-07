Нужен модуль "Подбор по параметрам", webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

модуль "Подбор по параметрам".На движок webasyst.

Наглядный пример как должен работать...http://www.sokol.ua/notebooks/c218/ (смотреть справа)

Webasyst
13 лет назад
romatti
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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