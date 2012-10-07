Нужен файл обработки файла XML на РУССКОМ. Нужно вывести на екран наименования. Впринципе все. Пример кода ...
Нужен модуль "Подбор по параметрам", webasyst
модуль "Подбор по параметрам".На движок webasyst.
Наглядный пример как должен работать...http://www.sokol.ua/notebooks/c218/ (смотреть справа)
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