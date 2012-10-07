Небольшая корректировка кода

Здравствуйте!

Требуется доработать сайт интернет-магазина.

А именно - вывод товаров.

Сейчас на сайте организована выдача товаров по типу:

1. Товары ранжируются по убыванию скидки, т.е. вначале товары со 100% скидкой, затем с 99% и т.д.

У каждого товара есть скидка (0-100).

2. Замыкают выдачу товары, которых нет в наличии.

При таком подходе на странице получается:

1. Товары со скидкой (по убыванию).

2. Товары без скидки (скидка = 0) выводятся как попало.

3. Товары которых нет в наличии.

Требуется сделать:

1. Товары со скидкой (по убыванию).

2. Товары без скидки (скидка = 0), но упорядочить по ID, т.е. вначале этой категории должны быть товары с максимальным номером ID, а затем с минимальным. Иными словами добавить ранжирование по убыванию ID.

3. Товары которых нет в наличии.

Выбранным исполнителям предоставлю FTP-доступ, сам сайт. Покажу где находится код выдачи товаров.

От вас: портфолио, бюджет, сроки (желательно сегодня) и ICQ.