Необходим php, mysql программист для написания собственного скрипта "каталога" (скорее простой базы данных) автомобильных запчастей. Интерфейс самый простой, без всякого дизайна, в виде таблицы. Поля: наименование, фото, кол-во, цена, приход, расход, остаток. ...
Небольшая корректировка кода
Здравствуйте!
Требуется доработать сайт интернет-магазина.
А именно - вывод товаров.
Сейчас на сайте организована выдача товаров по типу:
1. Товары ранжируются по убыванию скидки, т.е. вначале товары со 100% скидкой, затем с 99% и т.д.
У каждого товара есть скидка (0-100).
2. Замыкают выдачу товары, которых нет в наличии.
При таком подходе на странице получается:
1. Товары со скидкой (по убыванию).
2. Товары без скидки (скидка = 0) выводятся как попало.
3. Товары которых нет в наличии.
Требуется сделать:
1. Товары со скидкой (по убыванию).
2. Товары без скидки (скидка = 0), но упорядочить по ID, т.е. вначале этой категории должны быть товары с максимальным номером ID, а затем с минимальным. Иными словами добавить ранжирование по убыванию ID.
3. Товары которых нет в наличии.
Выбранным исполнителям предоставлю FTP-доступ, сам сайт. Покажу где находится код выдачи товаров.
От вас: портфолио, бюджет, сроки (желательно сегодня) и ICQ.
Выбранный исполнитель
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