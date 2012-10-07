Доделать шаблон в 1С-Битрикс

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Закрыт1 заявка116 просмотров

На странице http://www.lanzauto.ru/catalog/accessories/ есть шаблон вывода товара. Нужно его доработать и внести требуемый функционал по аналогии с сайтом http://www.4rn.ru/catalog/carpets/4283/type2/

13 лет назад
uverst
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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