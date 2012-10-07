Дополнение торрент-трекера для XenForo Цена: договорная, в районе 500 долларов Нужен обычный торрент-трекер на мотив рутрекр.орг, но с использованием форума ксенфоро, то есть дополнения для ксенфоро. Возможна выдача подробного ...
Доделать шаблон в 1С-Битрикс
На странице http://www.lanzauto.ru/catalog/accessories/ есть шаблон вывода товара. Нужно его доработать и внести требуемый функционал по аналогии с сайтом http://www.4rn.ru/catalog/carpets/4283/type2/
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