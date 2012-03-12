Есть форум. Нужен скрипт, который бы через заданный интервал отслеживал регистрацию всех новых пользователей и отправлял им личное сообщение. Движок Bitrix. Реализация с помощью php и cron
Создать CMS для сайтов (под ключ)
Нужно Создать CMS для сайтов.
+ не сложный дизайн и верстка
Будет выглядеть как своеобразная библиотека для чтения книг онлайн.
Нужно реализовать разбивку документов в формате word (doc) и txt на страницы которые будут доступны для чтения на сайте онлайн.
Разбивка должна быть двух типов:
разбивка по главам (перед разбивкой в документе выделяют заголовке в ворде и по этим заголовкам потом скрипт делит на страницы)
- разбивка по строкам или словам (то есть перед разбивкой будет параметр по сколько строк или слов разбивать документ после выбора скрипт делит книгу на страницы согласно данному параметру)
Будут встречаться документы переработанные с форматов pdf, djvu в которых возможны всякие иероглифы, лишние теги в таблицах которые в моем старом движке приводят к разрыву дизайна нужно чтоб был несложный анализатор текста который мог бы исправлять ошибки такого рода.
Еще во многих документах есть картинки и нужно реализовать чтоб скрипт тоже с документа вытягивал картинки на сайт.
Массовая загрузка документов (чтоб можно было зачер фтп закинуть 50 или например 200 документов и скрипт бы обработал их)
Нужна хорошая оптимизация движка к нагрузкам
Еще должен хорошо проработан сам код, без лишнего и с разными заметками чтоб если будет дорабатывать другой программист у него с этим не было проблем
Детальное ТЗ буду скидывать в личку или по isq
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Так что жду ваших заявок, по срокам и деньгам будем говорить после ознакомления с полным ТЗ!
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