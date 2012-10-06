Разработать сайт на umi cms

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Разработка сайта на cms umi.Сама cms уже куплена,есть дизайн сайта В личку не писать, пишите предложение . Пишите свои цены почту icq и скайп. Работаем по безопасной сделке. Дизайн в псд есть.Срок 4 дня,цена 80$(так же рассмотрю ваши предложения).

13 лет назад
grechishkin_serg
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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