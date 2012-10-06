Нужна настройка интернет магазина на 1С-Битрикс

Необходимо сделать:

- Отладить процедуру заказа товара (чтобы в бланке заказа был адрес доставки и ФИО заказчика)

- Не работает настройки по доставки товаров (нужно сделать выбор адреса и вид доставки курьер или самовывоз)

- не работает выбор оплаты (нужна только наличка)

Собственно сам рабочий сайт http://rafael-studio.ru

Специалисты со знанием 1С-Битрикс откликнитесь

Жду предложения по срокам и цене.

Ребята без портфолио, без работ, реализованных на 1С-Битрикс просьба не беспокоить