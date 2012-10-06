Есть самописный просто компонент каталога для Joomla 1.5.x, который содержит категории/подкатегории и в них уже записи. После ознакомления с Т3 (вложении), предоставлю демо сайт. По работе могу скинуть сайт полностью, могу только ...
Нужно допилить плеер
Есть плеер (стоп, плэй, звук), он не работает в ие 6-8, возможно в других старых версия браузера. Надо что бы работал везде. кроме ие6. ICQ 60886635пять
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $50
Есть поставщик вход по логину и паролю, требуется разработать парсер webasyst shop-script картинок, наименование, описание, цена. Цена должна быть разработана следующим образом: цена парситься с сайта поставщика с умножением на определенный коэффициент. Иметь ...Завершен13 лет назад
- $100
Сайт на джумла. В форму заказа встроен скрипт Jquery file upload. Используется для загрузки фотографий. Нужно подключить дополнительные функции скрипта (уже заложены в скрипте jquery-ul, нужно настроить – ограничение типа файлов для загрузки (загрузка только ...Завершен13 лет назад
- $7500
Требуется программист для доработки и последующего сопровождения SaaS сервиса. Проект в завершающей стадии разработки. Ищем и ждем в проект тех кто: - Располагает свободным временем. - Дружит с техническим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется скрипт(слайдер + аккордеон), у которого необходимо настроить переходы аккордеона,а также необходимо удалить появляющуюся надпись при открытии слайдера. Работы на 5 минут Хочу предупредить — работа без предоплаты, потому ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно залить(скопировать) сайт с одного хостинга на другой и немного отредактировать и добавить текста. Небольшой объем работы. Пишите, когда сможете приступить и предполагаемую сумму оплаты. ...Завершен13 лет назад
- $250
Добрый день! Нужен программист на ряд задач: 1. настроить грамотно mod_rewrite 2. несложная интеграция с использованием API (+ посмотреть другие возможные варианты использования API)Завершен13 лет назад
- $250
На сайте: 1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5.4 Все, что нужно сделать в прикрепленном ТЗ. Все доступы я предоставлю выбранному исполнителю. Сроки - чем раньше, тем круче.Завершен13 лет назад
- $5000
Нужно сделать крупный сайт уровня социальной сети. Оплата 15-20$ час. Технологии: php, symfony, phpunit, memcached, linux, bash. пишите скайп.Закрыт13 лет назад
Нужно немного дописать скрипт компонента BookitВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад