Нужно допилить плеер

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Есть плеер (стоп, плэй, звук), он не работает в ие 6-8, возможно в других старых версия браузера. Надо что бы работал везде. кроме ие6. ICQ 60886635пять

13 лет назад
higheroptimism
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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