Настройка скрипта

Требуется на основе Flex компоненты TextArea (без скроллов, стилей и т. п.) сделать компоненту позволяющую искрbвлять path текста. Примерно как здесь http://silin.su/#AS3/geom/fit, но только с одним перемещаемым маркером, который двигается вверх и вниз и в ...