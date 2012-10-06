Настройка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Имеется скрипт(слайдер + аккордеон), у которого необходимо настроить переходы аккордеона,а также необходимо удалить появляющуюся надпись при открытии слайдера.

Работы на 5 минут

Хочу предупредить — работа без предоплаты, потому что я уже столкнулся с недобросовестными работниками.

13 лет назад
alex-ivanov
Александр 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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