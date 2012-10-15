Сделать правки сайта на Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки191 просмотр

На сайте: 1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5.4

Все, что нужно сделать в прикрепленном ТЗ. Все доступы я предоставлю выбранному исполнителю.

Сроки - чем раньше, тем круче.

13 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pilezkiy
Антон 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$190
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Алексей предоставил четко сформулированное ТЗ, что позволило быстро решить задачи по его проекту. С оплатой не тянет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

pilezkiy
Антон 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад