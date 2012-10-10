Скрипт обработки и анализа данных с сайта

Необходим скрипт, который зайдет на сайт спортивной тематики www.myscore.ru, где будут указаны пары играющих команд.

Необходимо зайти по ссылке в каждую пару, и в разделе Н2Н будет 3 подраздела: последние игры КОМАНДЫ1,последние игры КОМАНДЫ2, очные встречи КОМАНДЫ1 с КОМАНДОЙ2.

Каждый из этих подразделов нужно проанализировать на соответствие заданным в настройках счетам(какой счет и сколько раз допускается его наличие в подразделе).

Например: наличие счета 0:0 1 раз - прекращается обработка данной пары команд и переходим к следующей, наличие счета 1:1 2 и более раза- прекращается обработка и переходим к следующей паре, и т.п. Если ни одно из условий прекращения обработки пары не выпало - записываем данную пару и после окончания обработки всех команд- выдаем в виде списка на хтмл-страничке со ссылкой на данную пару на myscore.ru.

Бюджет не определен- предлагайте.