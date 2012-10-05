Требуется PHP программист для исправления небольшого количества мелких багов на самописном движке, а так же для написания нескольких несложных скриптов. Опыт работы с парсерами приветствуется. Бюджет обсуждается. Кроме этого буду делать периодически другие заказы. ...
Верстка продающей страницы для сайта на joomla
Для сайта privatissima.ru (на joomla 1.5+virtuemart) нужно сделать продающий мини-сайт. Смысл его с в том, что на том же домене размещаются страницы, имеющие свой дизайн, эти страницы можно копировать и наполнять их другим контентом, по сути нужно оформление вывода текстового материала, видео и фото. Адрес продажника может выглядеть, как pruvatissima.ru/prodajnik1.html (по внешнему виду см. макет Продающая страница). Нужно прописать стили для отдельных элементов (на картинке Элементы продающей стр), чтобы админ мог сам формировать из этих блоков вывод контента. Внизу страницы должны быть размещены иконки-переходы на др стр. этого продажника, кот. имеют такой же дизайн, только другой контент. и под описанием кнопка заказать, кот ведет на стр оформления товара в магазине (магазин подключен).
Таким образом, это страница, имеющая отдельный шаблон, для элементов которой прописаны стили, которая содержит только контент и (фото, видео, аудио), иконки-кнопки на др. страницы данного продажника внизу (см. http://professional.info-dvd.ru/pricing в самом низу Об авторах, О курсе и т.д.) и кнопку перехода на оформление заказа в магазине.
Иконок-меню - будет 6 Цена, Об авторах и т.д., они на всех продающих страницах будут одинаковы, только для каждого продажника свое назначение стр. перехода и на текущей стр. кнопка с ее названием должна замещаться на кнопку На главную - кот, ведет на главную стр. данного продажника ). Это часть1.
При этом в магазине на сайте данный инфо-продукт будет размещен, можно оформить его как обычный товар. И часть 2: под кнопкой в корзину на стр с его описанием необходимо доб. кнопку Перейти на сайт продукта, по которой можно перейти на страничку продажника этого продукта (в админке для каждого товара нужна возможность прописывать адрес этой страницы для данной кнопки)
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