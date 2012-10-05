Максимально полная база данных укр. сайтов

Нужна максимально полная база данных украинских сайтов (с украинскими доменами и те, которые расчитаны на укр.аудиторию - сайты фирм, компаний, индивидульные и т.д)

Идеальный вариант что-бы в базе была прописана дополнительная инфо - категория сайта, посещаемость, ... чем больше тем лучше.

Рассматриваю вариант покупки либо "списывания" с

top.bigmir.net/

www.liveinternet.ru/rating/ua/index.html

catalog.i.ua

для экономии общего времени, указывайте пожалуйста цену...