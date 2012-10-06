Нужно разработать (или модифицировать имеющийся) компонент тестирования на сайте под управлением Joomla 1.5 Пользователь сайта после регистрации/авторизации проходит этапы тестирования на сайте, ему предлагается ответить на несколько вопросов, в конце теста ему выводится ...
Нужно 2 сайта
Нужно 2 сайта ( дизайн есть ) оплата по факту.
Первый 7 страниц.+интенет магазин.
Второй простой 6 страниц.
Заявки фрилансеров
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