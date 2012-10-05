Простой сайт на Битриксе

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Закрыт10 заявок131 просмотр

Движок установлен, верстка тут http://teledel.ru/interact/sibeco/

Цена вопроса, сроки выполнения?

13 лет назад
andreybarantsev
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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