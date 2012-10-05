Разработка дополнений для браузеров

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок130 просмотров

Необходимо разработать "дополнения" для 5 основных браузеров (Firefox, Opera, IE, Chrome, Safari).

ТЗ по требованию предоставим.

Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки под все браузеры, перечисленные выше.

email: [email protected]

13 лет назад
venomo
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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