Сделать калькулятор доставки товара в Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок144 просмотра

Нужно из данных о товаре (габариты, вес) сделать по формуле калькулятор, что бы рассчитать доставку за большие заказы

оплата вебмани

13 лет назад
stroyport
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-1)

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