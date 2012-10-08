Здравствуйте! Нужна шахматная доска, на которой пользователи могли бы: 1. Воспроизводить партии, примерно как здесь www.chesspro.ru/_events/2... 2. Динамические задачки. Типа как здесь www.chess-online.ru/ (Задача дня от Shredder) ...
Добавить на сайте (Bitrix) веб-форму
Необходимо добавить на сайте веб-форму для обратной связи, пример http://www.djersee.ru/about.html
Сайт на битриксе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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