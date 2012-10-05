Необходима программа по обработке прайс листов в формате Excel В кратце: - возможность выставлять прайсам условия для ценообразования - сравнение прайс листов на наименьшую цену - поиск соответствий товару ...
PHP-скрипт для замены старых строк на новые
К серверу идет запрос типа: www.site.com/getkey.php?Old=OLDSTR1, сервер должен вернуть NEWSTR1, если в БД для OLDSTR1 есть сопоставленный NEWSTR1.
Плюс простой административный раздел, позволяющий задать строки.
Техзадание приложено.
Выбранный исполнитель
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