PHP-скрипт для замены старых строк на новые

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок183 просмотра

К серверу идет запрос типа: www.site.com/getkey.php?Old=OLDSTR1, сервер должен вернуть NEWSTR1, если в БД для OLDSTR1 есть сопоставленный NEWSTR1.

Плюс простой административный раздел, позволяющий задать строки.

Техзадание приложено.

PHP
13 лет назад
Freeze123
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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