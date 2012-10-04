Парсинг каталога товара hotline.ua Необходимо получить: 1. SQL файл: - таблица с наименованием атрибутов (характеристик товара) вида id, attribute_name - таблица ...
Обработчик excel
Необходима программа по обработке прайс листов в формате Excel
В кратце:
- возможность выставлять прайсам условия для ценообразования
- сравнение прайс листов на наименьшую цену
- поиск соответствий товару на сайте.
Идеальный вариант- возможность сравнения цен в прайсе с ценами у 1-3 сайтов конкурентов (путем парсинга их цен с их сайта) + автопарсинг не найденных товаров на сайте с hotline
Главная задача- качественное определение товара, т.к. программа, работающая в данный момент не устраивает именно по этой причине. Названия товаров у различных поставщиков пишутся по разному- с обозначением категории (рус, укр, англ языками) и без. С проблемами и без, с доп информацией и без.
Предпочтения опытному специалисту.
Прайсы поступают в xls, обработанные должны уходить в csv и xls
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