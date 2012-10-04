Обработчик excel

Необходима программа по обработке прайс листов в формате Excel

В кратце:

- возможность выставлять прайсам условия для ценообразования

- сравнение прайс листов на наименьшую цену

- поиск соответствий товару на сайте.

Идеальный вариант- возможность сравнения цен в прайсе с ценами у 1-3 сайтов конкурентов (путем парсинга их цен с их сайта) + автопарсинг не найденных товаров на сайте с hotline

Главная задача- качественное определение товара, т.к. программа, работающая в данный момент не устраивает именно по этой причине. Названия товаров у различных поставщиков пишутся по разному- с обозначением категории (рус, укр, англ языками) и без. С проблемами и без, с доп информацией и без.

Предпочтения опытному специалисту.

Прайсы поступают в xls, обработанные должны уходить в csv и xls