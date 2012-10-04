Здравствуйте! Есть почти сделанный интернет-магазин: letter5.ru. Сайт сделан на Джумле с использованием VirtueMart. Требуется добавить на сайт фильтр для поиска по товарам. Фильтр должен давать возможность ...
Требуется wordpress-шаблон
Требуется wordpress-специалист для создания шаблона.
Задача: сделать шаблон, с возможностью регистрации и реализацией некоторых интерактивных элементов.
Бюджет: 2000-3000 wmr (по договоренности)
Пришлите, пожалуйста, в личку примеры ваших лучших работ (на wordpress).
Заявки фрилансеров
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