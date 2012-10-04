Требуется wordpress-шаблон

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Требуется wordpress-специалист для создания шаблона.

Задача: сделать шаблон, с возможностью регистрации и реализацией некоторых интерактивных элементов.

Бюджет: 2000-3000 wmr (по договоренности)

Пришлите, пожалуйста, в личку примеры ваших лучших работ (на wordpress).

WordPress
13 лет назад
hrburda
Кирилл 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров