Верстка блока Wordpress

Нужно написать для сайта JQuery скрипт всплывающей картинки. Смысл такой: юзер наводит мышкой на линк и возле курсора мышки всплывает небольшая картинка в рамке с небольшим описанием (два-три слова), чтобы он мог сразу же рассмотреть ...