Верстка блока Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок116 просмотров

Нужно сверстать блок на сайте

Картинка, как должен выглядеть блок в приложении. В постах есть миниатюры и картинки должны выводиться от миниатюры.

WordPress
13 лет назад
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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