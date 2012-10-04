* JavsScript (Sencha\ExtJS, jQuery and etc) * CSS * XML\XSLT * HTML\DHTML * Ajax * Кросс-браузерная вёрстка * Отличные знания PHP * Уверенные знания MySQL * Знания ...
Верстка блока Wordpress
Нужно сверстать блок на сайте
Картинка, как должен выглядеть блок в приложении. В постах есть миниатюры и картинки должны выводиться от миниатюры.
Заявки фрилансеров
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