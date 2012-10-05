JQuery скрипт всплывающей картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки140 просмотров

Нужно написать для сайта JQuery скрипт всплывающей картинки. Смысл такой: юзер наводит мышкой на линк и возле курсора мышки всплывает небольшая картинка в рамке с небольшим описанием (два-три слова), чтобы он мог сразу же рассмотреть линк не нажимая.

Требования:

- полная кроссбраузерность

- всплывающая картинка должна быть полностью видна и не выходить за пределы экрана (не должна всплывать вне зоны видимости, из-за того что курсор близко к низу экрана)

- скрипт должен вызываться внешним файлом единственный раз, чтобы не нужно было вносить какие-либо изменения в html-код

Изобретать велосипед не нужно. Можно взять готовое решение и подогнать его под требования. Не нужна эксклюзивность, нужно чтобы просто работало.

HTMLjQuery
13 лет назад
AxRax
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

a-grakhov
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Сделал задание чётко и быстро, как обещал... Меня всё устроило... Рекомендую...
Приятно было сотрудничать. Оплата вовремя, как и договорились. С человеком можно работать.

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a-grakhov
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад