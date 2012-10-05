Сделать приложение для facebook-страницы.
JQuery скрипт всплывающей картинки
Нужно написать для сайта JQuery скрипт всплывающей картинки. Смысл такой: юзер наводит мышкой на линк и возле курсора мышки всплывает небольшая картинка в рамке с небольшим описанием (два-три слова), чтобы он мог сразу же рассмотреть линк не нажимая.
Требования:
- полная кроссбраузерность
- всплывающая картинка должна быть полностью видна и не выходить за пределы экрана (не должна всплывать вне зоны видимости, из-за того что курсор близко к низу экрана)
- скрипт должен вызываться внешним файлом единственный раз, чтобы не нужно было вносить какие-либо изменения в html-код
Изобретать велосипед не нужно. Можно взять готовое решение и подогнать его под требования. Не нужна эксклюзивность, нужно чтобы просто работало.
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