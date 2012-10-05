Нужно написать для сайта JQuery скрипт всплывающей картинки. Смысл такой: юзер наводит мышкой на линк и возле курсора мышки всплывает небольшая картинка в рамке с небольшим описанием (два-три слова), чтобы он мог сразу же рассмотреть линк не нажимая.

Требования:

- полная кроссбраузерность

- всплывающая картинка должна быть полностью видна и не выходить за пределы экрана (не должна всплывать вне зоны видимости, из-за того что курсор близко к низу экрана)

- скрипт должен вызываться внешним файлом единственный раз, чтобы не нужно было вносить какие-либо изменения в html-код

Изобретать велосипед не нужно. Можно взять готовое решение и подогнать его под требования. Не нужна эксклюзивность, нужно чтобы просто работало.