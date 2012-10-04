Скрипты для работы с VK

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

Нужно написать серию скриптов, взаимодействующих с VK [оплата за каждый отдельно]. От кандидата очень желательно хорошее знакомство с VK API

Краткое описание:

1. Автоматическая публикация/удаление поста со стены сообщества;

2. Поиск постов в конкретных сообществах по заданным параметрам;

3. Проверка наличия конкретного поста на стене сообщества.

В дальнейшем очень вероятно появление новых задач. Ориентированы на долгосрочное сотрудничество.

Подробное ТЗ по запросу.

13 лет назад
griever
Никита 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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