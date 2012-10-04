Подправить вёрстку, сделать отправку формы на мэйл

Нужно незначительно подправить вёрстку и сделать отправку формы на емэйл.

Вёрстка во вложении, выглядит не очень после наполнения.

Нужно:

1) Исправить все косяки – чтобы хорошо выглядело

2) Сделать скриптовут проверку на заполненность полей и правильность ввода (как тут ezayavka.ru)

3) Сделать отправку формы на почту:

3-1) Тема письма должна сожержать уникальный идентификатор типа EA#spu230hr6626kcpeihutj8r0h3

3-2) После отправки формы должно выводиться сообщение какое-нибудь, которое я смогу в коде сам править

4) Сайту должно быть можно передать параметр site.ru/?subid=parametr

он должен писаться в куки (на 3 месяца), и тоже высылаться в тексте письма

Нужно сделать за сегодня-завтра. Цену дороже не предлагать.