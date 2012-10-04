Ограничить доступ к видеороликам

Есть сайт видео курсов: status-video.ru

Сайт имеет удобную админку, написан на PHP просто и понятно (многие фрилансеры разбирались в коде без малейших затруднений).

Все уроки можно просматривать без каких либо ограничений.

Надо чтобы некоторые ролики можно было ограничивать в просмотре.

Либо совсем закрывать доступ, либо ограничить частью времени проигрывания.

Так же надо чтобы по окончанию воспроизведения ролика появлялось сообщение и кнопка КУПИТЬ.

Возможно ли такое сделать? Ограничить - остановить ролик на определенном времени с блокировкой дальнейшего просмотра. С появлением рекламы и кнопки на самом ролике.

Надо чтобы в админке я смог простыми манипуляциями менять доступность роликов, ограничивать их по времени без переделки самого ролика.

И...

Сколько это у Вас примерно займет по времени и сколько это будет примерно стоить?