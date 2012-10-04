Здравствуйте! Сразу попрошу отписываться только если у вас есть время для выполнения проекта и если вы по пять часов в день за компом. Цели: ...
Ограничить доступ к видеороликам
Есть сайт видео курсов: status-video.ru
Сайт имеет удобную админку, написан на PHP просто и понятно (многие фрилансеры разбирались в коде без малейших затруднений).
Все уроки можно просматривать без каких либо ограничений.
Надо чтобы некоторые ролики можно было ограничивать в просмотре.
Либо совсем закрывать доступ, либо ограничить частью времени проигрывания.
Так же надо чтобы по окончанию воспроизведения ролика появлялось сообщение и кнопка КУПИТЬ.
Возможно ли такое сделать? Ограничить - остановить ролик на определенном времени с блокировкой дальнейшего просмотра. С появлением рекламы и кнопки на самом ролике.
Надо чтобы в админке я смог простыми манипуляциями менять доступность роликов, ограничивать их по времени без переделки самого ролика.
И...
Сколько это у Вас примерно займет по времени и сколько это будет примерно стоить?
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