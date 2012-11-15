Поправить главную страничку

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки142 просмотра

Главная страница: www.sportsever.ru/index.php (шаблон beez5)

1. На главной странице сайта есть три блока с новостями: Ближайшие мероприятия, Официальные сообщения, Последние новости.

Когда я добавляю новость в раздел Последние новости, она отображается в разделе Ближайшие мероприятия. Это надо исправить.

2. Также нужно проверить все три модуля на наличие подобных багов и исправить их, если последние имеются.

3. Поправить верстку. Сделать одинаковые шрифты и одинаковые расстояния и отступы между всему элементами.

Порядок приема и сдачи работы:

1. Исполнитель начинает работу сразу после получения предоплаты - 100%.

2. Заказчик принимает работу путем добавления трех материалов в каждый в каждый из трех разделов. Все должно выводиться и отображаться корректно.

Работать нужно начать сразу, после одобрения заявки. Сделать нужно быстро. Проект срочный.

Сразу же после окончания проекта, Исполнитель получит новое срочное задание.

13 лет назад
MediaVision
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена. Проект оплачен. Мастер хороший!
Работа оплачена, заказом доволен

Заявки фрилансеров

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад

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