Поправить главную страничку

Главная страница: www.sportsever.ru/index.php (шаблон beez5)

1. На главной странице сайта есть три блока с новостями: Ближайшие мероприятия, Официальные сообщения, Последние новости.

Когда я добавляю новость в раздел Последние новости, она отображается в разделе Ближайшие мероприятия. Это надо исправить.

2. Также нужно проверить все три модуля на наличие подобных багов и исправить их, если последние имеются.

3. Поправить верстку. Сделать одинаковые шрифты и одинаковые расстояния и отступы между всему элементами.

Порядок приема и сдачи работы:

1. Исполнитель начинает работу сразу после получения предоплаты - 100%.

2. Заказчик принимает работу путем добавления трех материалов в каждый в каждый из трех разделов. Все должно выводиться и отображаться корректно.

Работать нужно начать сразу, после одобрения заявки. Сделать нужно быстро. Проект срочный.

Сразу же после окончания проекта, Исполнитель получит новое срочное задание.