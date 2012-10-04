Требуется программист для доработки сайта http://goo.gl/5hS9v . Кабинет пользователя http://goo.gl/rPCEv. Основная часть работы это доработка кабинета пользователя и доработка админки. Подробное задание сейчас кабинет пользователя выглядит так http://s45.radikal.ru/i108/1210/15/874e4168c757.jpg по ссылке как ...
Конфигуратор только по мерседесу
реализации программного модуля "конфигуратор".
http://trucksformer.ru/ru/configurator/#from=brand¶ms%5Bbrands%5D=7
Клиент: В этом разделе при выборе марки Мерседес, далее уточняются параметры относящиеся к Мерседесам и нас они устраивают, вот только у них на сайте не хватает моделей Unimog и Zetros
Мы прикинули как должна поступать к нам информация по ним:
Unimog:
подразделяется на три вида
1. коммунальная техника
делится на
зима
оборудование:
-шнекоротер;
-снежный отвал;
-межосевая щетка;
-распределитель реагентов;
-прочее
лето
-пылесос
-поливалка
- щетка
- прочее
2. локомобиль
оборудование:
-кму
-снежный отвал
-шнекоротер
3.бездорожье
грузоподъемность 7,5 тонн 4х4
оборудование:
-КМУ
-борт с КМУ
-лаборатория
-вахтовый фургон
-прочее
и наконец то Zetros
грузоподъемность 8,5 тонн / 330 л.с. / 4х4
грузоподъемность 14,5 тонн / 330 л.с./ 6х6
оборудование
-КМУ
-борт с КМУ
-лаборатория
-вахтовый фургон
-пожарная машина
-прочее
Как лучше нам это все подвязать к конфигуратору по ссылке указанной выше,со своей стороны вижу верным привязать эти параметры к типу машин, где указаны(шасси, фургон, бетоносмеситель и прочее) чтобы среди этого всего было (коммунальная техника, пожарная, техника для бездорожья и все в этом духе) и при выборе одного из этих типов добавить выбор параметров
Пример №1 (при выборе комунальной техники открывается подраздел сезонность, выбираем зима либо лето, далее возможное оборудование по сезону).
Пример №2 (при выборе бездорожье открывается подраздел грузоподъемность выбираем из 7,5 тонн, 8,5 тонн либо 14,5 тонн вариант колесной формулы для 7,5 и 8,5 4х4, а для 14,5 6х6, далее дооборудуем например вахтовым фургоном).
В Примере №2 пересекаются 2 вида машин относящихся к бездорожью это Unimog (7,5 т. 4х4) и Zetros (8,5 4х4 и 14,5 6х6) условия эксплуатации и предназначения похожи, но разная грузоподъемность и колесная формула.
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