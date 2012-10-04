Конфигуратор только по мерседесу

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Закрытнет заявок126 просмотров

реализации программного модуля "конфигуратор".

http://trucksformer.ru/ru/configurator/#from=brand&params%5Bbrands%5D=7

Клиент: В этом разделе при выборе марки Мерседес, далее уточняются параметры относящиеся к Мерседесам и нас они устраивают, вот только у них на сайте не хватает моделей Unimog и Zetros

Мы прикинули как должна поступать к нам информация по ним:

Unimog:

подразделяется на три вида

1. коммунальная техника

делится на

зима

оборудование:

-шнекоротер;

-снежный отвал;

-межосевая щетка;

-распределитель реагентов;

-прочее

лето

-пылесос

-поливалка

- щетка

- прочее

2. локомобиль

оборудование:

-кму

-снежный отвал

-шнекоротер

3.бездорожье

грузоподъемность 7,5 тонн 4х4

оборудование:

-КМУ

-борт с КМУ

-лаборатория

-вахтовый фургон

-прочее

и наконец то Zetros

грузоподъемность 8,5 тонн / 330 л.с. / 4х4

грузоподъемность 14,5 тонн / 330 л.с./ 6х6

оборудование

-КМУ

-борт с КМУ

-лаборатория

-вахтовый фургон

-пожарная машина

-прочее

Как лучше нам это все подвязать к конфигуратору по ссылке указанной выше,со своей стороны вижу верным привязать эти параметры к типу машин, где указаны(шасси, фургон, бетоносмеситель и прочее) чтобы среди этого всего было (коммунальная техника, пожарная, техника для бездорожья и все в этом духе) и при выборе одного из этих типов добавить выбор параметров

Пример №1 (при выборе комунальной техники открывается подраздел сезонность, выбираем зима либо лето, далее возможное оборудование по сезону).

Пример №2 (при выборе бездорожье открывается подраздел грузоподъемность выбираем из 7,5 тонн, 8,5 тонн либо 14,5 тонн вариант колесной формулы для 7,5 и 8,5 4х4, а для 14,5 6х6, далее дооборудуем например вахтовым фургоном).

В Примере №2 пересекаются 2 вида машин относящихся к бездорожью это Unimog (7,5 т. 4х4) и Zetros (8,5 4х4 и 14,5 6х6) условия эксплуатации и предназначения похожи, но разная грузоподъемность и колесная формула.

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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